Умер участник операции по освобождению заложников в Беслане генерал Канакин

В возрасте 65 лет умер Герой России, глава управления "А" ЦСН ФСБ России, участник операции по освобождению заложников в Беслане, генерал-майор Валерий Канакин.

О причине смерти не говорится. Также не сообщается, будут ли организовано публичное прощание.

Канакин родился 5 мая 1960 г. в селе Овчарные Выселки Пензенской области. Учился в школе-интернате села Вадинск. В 1975 г. вместе с родными переехал в Московскую область. В 1977 г. окончил среднюю школу №1 совхоза-комбината "Московский", являвшегося тогда частью Ленинского района Подмосковья (ныне это школа № 2063 города Москвы).

В 1978-80 гг. проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения. С 1981-го по 1982 год учился в Ленинградской 401-й спецшколе КГБ. По ее окончании работал в легендарной "семерке". В группу "А" Седьмого управления КГБ СССР зачислен в январе 1984 г. За его плечами – две военные кампании на Северном Кавказе, участие во многих знаковых операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе в Будённовске, на Дубровке и в Беслане.

Высшую награду страны Канакин получил в день своего рождения, 5 мая 2005 г., в Кремле, из рук президента Владимира Путина.

Мастер спорта по вольной борьбе. Об этом сообщает совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".