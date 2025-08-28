В 2026 году правительство планирует масштабные проверки майнеров, клеветников и ООПТ

Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2026 год. Кабинет министров рассмотрит, как в той или иной сфере применяется законодательство, и, если есть проблемы – внесет предложения по изменениям (в парламент или обойдется своими силами, если это возможно).

В ходе мониторинга профильные министерства и ведомства должны будут собрать и проанализировать информацию о работе правовых норм.

В 2026 году планируется мониторить противодействие мошенничеству в банковской сфере, майнинг криптовалют (будут проверять правовой статус майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов). Также планируется проверить, как работает ограничение доступа к распространяемой в интернете информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию. Наконец, правительство проверит организацию и работу ООПТ – особо охраняемых природных территорий.