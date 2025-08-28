В администрации Трампа озадачены решением Индии продолжать закупать нефть из РФ

США удивлены отказом Индии перестать закупать российскую нефть. Об этом заявил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро.

По его словам, Индия "очень легко" может получить скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть.

"Но они не хотят этого. Они не сдаются. <...> Я в недоумении", — цитирует РИА Новости Наварро.

Ранее стало известно, что в Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы вернулись к закупкам нефти из России после того, как ненадолго отказались от нее из-за давления Вашингтона.

О том, что индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти, до этого сообщил Bloomberg. Таким решением Нью-Дели воспользовались НПЗ Китая, которые увеличили закупки нефти марки Urals.