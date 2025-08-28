28 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Месячный проезд в метро для школьников Екатеринбурга снизят до 200 рублей

Вслед за введением бесплатного проезда для школьников в наземном транспорте Екатеринбурга решено значительно снизить стоимость проезда подростков в метро. Об этом во время традиционного педагогического совещания в преддверии 1 сентября заявил врио губернатора Денис Паслер.

"С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста – с 7 до 18 лет – в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для них составит всего 200 рублей. Поскольку до 1 сентября остается всего несколько дней, прошу вас, Алексей Валерьевич, проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников", – сказал Паслер.

Напомним, что для бесплатного проезда школьники будут показывать справку из образовательной организации или электронную карту учащегося. Как будет организована процедура в метро - пока неясно. Вероятнее всего, аналогичную справку нужно будет показать при приобретении проездного. Детали станут известны в ближайшие дни, когда соответствующие постановления будут опубликованы на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Воспользоваться такой льготой смогут более 200 тыс. обучающихся. Стоит отметить, что Екатеринбург первый и единственный город в России, где такая мера распространяется на всех школьников без исключения.

