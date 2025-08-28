В Max сначала заведут каналы для блогеров, которые зарегистрировались в Роскомнадзоре

В мессенджере Max от VK будут в приоритетном порядке регистрировать каналы, которые ранее получили регистрацию от Роскомнадзора, об этом сообщает Telegram-канал "Время госзакупок" со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, механизм регистрации новых каналов в Max пока согласовывается с Минцифры России.

Согласно российскому законодательству, все блоги и каналы с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны регистрироваться в Роскомнадзоре. В каналах, которые не зарегистрировались, рекламодатели не должны размещать рекламу.

Ранее сообщалось, что каналы в Max пока нет функции создания каналов для любых пользователей – в ручном режиме они создаются только для крупных блогеров, СМИ, политиков и т.д. Ожидается, что эта функция станет доступна всем пользователям, когда мессенджер выйдет из стадии бета-тестирования (это может произойти осенью).