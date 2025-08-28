В Европе могут ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты

В Дании предложили ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой. Решение может стать частью 19 пакета санкций против России.

Дания также предлагает ввести ограничения "в отношении доходов России от экспорта нефти и газа", приводит ТАСС данные Politico.

Ранее стало известно, что в странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России. Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене на текущей неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов.