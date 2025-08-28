ХК "Автомобилист" выиграл предсезонный турнир в Петербурге

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" стал победителем предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в заключительной встрече команда Николая Заварухина нанесла поражение местному СКА. Все решил единственный гол в исполнении Никиты Шашкова на 36-й минуте игры.

Таким образом, вслед за разгромом казанского "Ак Барса", который состоялся во вторник, "Автомобилист" одержал победу и над хозяевами турнира. Клуб из Екатеринбурга выиграл его с общей разницей голов 7-1 в свою пользу.

Стоит отметить, что 29 августа "Автомобилист" и СКА проведут между собой еще один матч. Но на этот раз это будет контрольная игра.

В новом регулярном чемпионате КХЛ уральцы стартуют сразу тремя выездными матчами.