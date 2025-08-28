В России впервые возбудили уголовное дело из последствия самовыгула собаки

В Мурманской области владелец собаки стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 41-летний мужчина, пренебрегая правилами содержания домашних животных, допустил самовольный выгул добермана без поводка и намордника. В результате пес сбил с ног 80-летнюю пенсионерку, находившуюся во дворе дома. От полученного удара женщина упала и получила серьезные травмы.

В ведомстве отметили, что это прецедентный случай в России, когда хозяина животного привлекают к ответственности за последствия бесконтрольного выгула питомца.

Ранее сообщалось, что российские регионы корректируют свое законодательство об обращении с животными. Уже в этом году в нескольких субъектах вводится требование об обязательном чипировании домашних животных. Всего уточнения разного рода в законодательство внесли или вносят 13 регионов. Изменения касаются не только чипирования. Например, уточняется, что такое "свободный выгул" и где он допускается. Это не то же самое, что самовыгул, который запрещен практически на всей территории страны федеральным законом.