Алексей Текслер: Образование – это фундамент наших успехов в будущем

В преддверии начала учебного года в новом образовательном центре «Ньютон» в Челябинске состоялось областное педагогическое собрание, в котором принял участие губернатор Алексей Текслер.

Представительство на форуме было широким – педагоги, руководители органов власти, надзорных и правоохранительных органов, главы муниципальных образований и представители общественности.

Видеообращение южно-уральскому педагогическому собранию адресовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы вместе с вами успешно завершили национальный проект «Образование» и по поручению президента приступили к реализации нового национального проекта «Молодежь и дети». Уверен, что благодаря вашему профессионализму и неравнодушию новый учебный год станет еще одним важным шагом вперед», - сказал министр.

Открывая пленарное заседание, Алексей Текслер акцентировал внимание на взаимной ответственности государства и граждан в процессе формирования будущих подрастающего поколения. И подчеркнул, что успех в развитии системы образования в значительной степени связан с организацией партнерских отношений между школами, властью, работодателями и общественными организациями.

«Система образования Челябинской области на всех уровнях обладает мощным потенциалом и является ключевым фактором развития региона. Образование – это фундамент наших успехов в будущем, успехов страны и, конечно, успехов нашего родного региона», - сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области в системе образования сейчас трудятся более 110 тысяч человек, из которых 60 тысяч – педагоги, для которых создан целый комплекс мер поддержки.

Так, например, с прошлого года реализуется программа финансовой поддержки молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения. Такой выплатой воспользовались уже более 600 человек.

Губернатор в своем выступлении обратил внимание на необходимость, учитывая большую загруженность учителей, системно внедрять цифровые сервисы. По его словам, одним из нововведений станет переход на единый национальный мессенджер для упрощения коммуникации.

Надо отметить, что Челябинская область активно участвует во многих федеральных образовательных программах и развивает свои новации.

В учебных заведениях региона активно внедряются «Губернаторские инженерные классы», с 2021 года действуют психолого-педагогические классы, расширяются возможности дополнительного образования, развиваются образовательно-производственные кластеры «Профессионалитета». Функционирует система поддержки научных исследований в вузах.

С 1 сентября в рамках проекта «Педагогический Профессионалитет» также ожидается значительное расширение возможностей. Развивается практика целевого обучения будущих педагогов.

Алексей Текслер отметил успешный опыт создания образовательно-производственных центров, которые обеспечивают практическое обучение студентов и их дальнейшее трудоустройство. В новом учебном году уже 17 образовательно-производственных центров проекта «Профессионалитет» примут почти 20 тысяч студентов, а в следующем откроется еще 5 таких центров.

«Руководители предприятий искренне заинтересованы, чтобы к ним на предприятия приходили хорошо подготовленные специалисты, знакомые со спецификой работы, которые успели проникнуться духом корпоративной ответственности. Со своей стороны, мы стимулируем такое взаимодействие. Образовательно-производственных центров проекта «Профессионалитет» сегодня в Челябинской области больше, чем в каком-либо другом регионе нашей страны. И это очень важное направление работы», – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер также акцентировал внимание на организации системной работы по поддержке молодых ученых и студентов. Продолжается сотрудничество с Российским научным фондом, который выделяет ресурсы на научную деятельность, включая поддержку молодых специалистов. Одной из новых инициатив является введение материнского студенческого капитала.

Отдельно темой выступления губернатора на собрании был проект создания Межуниверситетского кампуса мирового уровня в регионе. Кампус, площадью 125 тысяч кв. м, будет включать современные лаборатории и гостиницы для студентов, что значительно повысит инвестиционную привлекательность региона и усилит его научно-образовательный потенциал.

Губернатор также напомнил, что во время визита Президента Владимира Путина в Челябинскую область была поддержана инициатива по созданию научно-инженерного центра на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

При этом, Алексей Текслер подчеркнул, что уже сегодня Челябинская область – один из лидеров в стране по участию школьников во Всероссийских и Международных олимпиадах.

В немалой степени это результат не только усилий педагогов, но и продолжающейся модернизации инфраструктуры образования региона. С 2019 по 2024 годы введено в эксплуатацию 63 детских сада, в 2025 году - еще шесть. С 2019 по 2025 годы построено 22 школы, из которых четыре начнут свою работу уже 1 сентября, еще две будут сданы до конца года. Челябинская область также стала участницей проекта по созданию 12 федеральных флагманских общеобразовательных организаций, реализация которого запланирована на ближайшие несколько лет.

Знаковым для образовательно системы региона стало открытие центра «Авангард» в Чебуркуле, филиалы которого в ближайшее время планируется открыть в Магнитогорске и Копейске. Центр предоставляет возможности для военно-патриотического воспитания, а также для профориентации и подготовки к поступлению в военные вузы.

Еще один акцент в выступлении Аексей Текслер сделал на необходимости активного вовлечения участников специальной военной операции в процесс воспитания юных челябинцев. формирования у молодежи чувства ответственности и патриотизма.

Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины школы №39 Магнитогорска, ветеран боевых действий Денис Довбня, в ходе работы форума в своем выступлении рассказал о нарабатываемой в этом направлении практике.

«Как участник специальной военной операции, а теперь и педагог-организатор я четко осознаю задачи, поставленные геополитикой и обозначенные президентом России Владимиром Путиным по воспитанию патриотов, социально ответственных граждан на основе наших традиционных духовно-нравственных, исторических ценностей. Полученный в ходе СВО опыт я считаю необходимым передавать подрастающему поколению, чтобы укреплять дух молодежи, формировать их правильные жизненные ориентиры. Свою миссию педагога-организатора я вижу в том, чтобы включать в школьную программу патриотическое воспитание, давать знания и практические навыки, полученные в ходе специальной военной операции», - поделился опытом Денис Довбня.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке в своем выступлении акцентировал внимание на задаче по формированию в ходе обучения мотивации челябинских школьников.

«Мы работаем не только над повышением качества подготовки, но и над мотивацией ребят - жить и работать в любимом регионе. Спасибо за включенность нашим университетам, нашим промышленным предприятиям - благодаря вам мы такую мотивацию формируем. Ребята видят свое будущее, профессиональное развитие в нашем регионе. Теперь наша основная задача - нарастить этот потенциал. Так, с первого сентября более двух тысяч ребят будут учиться в 118 губернаторских инженерных классах - будем развивать данное направлением. Более того, это системное сетевое взаимодействие - школы, вуза и предприятия. Со стороны региона этому проекту придан новый импульс - финансирование реализации образовательных программ в таких классах пойдет по повышенному нормативу», - подчеркнул Виталий Литке.

Завершил участие в пленарном заседании педагогического собрания Алексей Текслер вручением региональных наград педагогам. Звание «Заслуженный работник образования Челябинской области» было присвоено девяти представителям отрасли.

Глава региона поблагодарил всех работников образования Южного Урала за их неравнодушный труд: «Благодаря вам наши юные южноуральцы получают крепкие знания, возможность развивать свои способности и таланты. Это все станет фундаментом их профессиональной карьеры и, что особенно важно, позволит стать достойными гражданами нашей великой страны!»