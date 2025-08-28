На TNF обсудят современные технологические решения для нефтегазовой отрасли

На промышленно-энергетическом форуме TNF будут обсуждаться современные технологические решения для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Форум соберет свыше 900 компаний.

Десятый юбилейный форум TNF-2025 состоится в Тюмени с 15 по 18 сентября при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Тюменской области. Центральная тема юбилейного форума — "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Решение о выборе темы было принято организационным комитетом под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

"Второй день форума будет посвящен технологиям и процессам. Основной акцент на бурение, как ключевой технологический процесс добычи углеводородов, и на цифровизацию процессов связанных с бурением. Причем удачные примеры применения отечественных разработок в этой сфере уже есть, в том числе и тюменские", - рассказал Пантелеев.

TNF — главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.