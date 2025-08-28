Уральца судят за оскорбление чувств верующих из-за выложенных в соцсети картинок

Жителя уральского города Серов ждет суд за оскорбление религиозных чувств верующих. Он выкладывал в соцсети провокационные картинки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2023-2025 годах мужчина на своей страничке в одной из социальных сетей создал общедоступный раздел. Там он разместил четыре изображения. Согласно заключениям эксперта, они содержат информацию, направленную на оскорбление чувств верующих, исповедующих христианство, и на унижение их религиозного достоинства.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.

Напомним, недавно жителю Екатеринбурга был назначен крупный штраф за оставленный им комментарий в интернете.