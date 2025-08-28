В Тюменской области местные жители записали обращение Путину из-за закрытия школы на ремонт

Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по видеообращению жителей Заболотья к президенту России Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В СМИ распространено видеообращение жителей Заболотья о необходимости строительства в деревне Ишменева новой начальной школы и бездействии должностных лиц. Как следует из обращения, в деревне Ишменева закрыли на ремонт единственную начальную школу. Сообщается, что школа будет закрыта с 1 сентября по 1 октября. Для детей со второго по четвертый класс организовали дистанционное обучение, но компьютеры есть не у всех.

Родители возмущены, что школу ремонтировали не с конца предыдущего учебного года, кроме того разговоры о строительстве новой школы прекратились.

Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.