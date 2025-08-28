Консилиум альпинистов заявил о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы

Участники экспертной группы альпинистов заявили о невозможности продолжения операции по спасению находящейся на пике Победы Натальи Наговициной в текущем году. Об этом сообщает турфирма "Аксай-Трэвел", организовавшая восхождение альпинистки.

В обращении говорится, что эксперты, "сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне".

Отмечается, что организация спасательных работ может привести к очередным жертвам.

Накануне Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии с помощью беспилотников сделал новую аэровидеосъемку пика Победы, где находится Наталья Наговицина. Дрон снял палатку на высоте 7140 метров, альпинистка не подавала никаких признаков жизни.

МЧС Киргизии официально признало россиянку, которая находится на высоте со сломанной ногой, без вести пропавшей.