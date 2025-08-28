Проезд для школьников в общественном транспорте Екатеринбурга сделают бесплатным

Начиная с 1 сентября, власти Екатеринбурга намерены ввести новые правила пользованием общественного транспорта. Речь идет о бесплатном проезде всех школьников от 7 до 18 лет. Такое обещание дал глава города Алексей Орлов, отметив, что переходный период займет порядка месяца.

Предложение поступило от врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время традиционного педагогического совещания в преддверии 1 сентября в Екатеринбурге. По его словам, после автобусов и трамваев, аналогичную меру поддержки школьников нужно будет ввести и в метро. Работать это будет так: школы, которым уже дали соответствующее поручение, будут выдавать своим учащимся справки об обучении, которые дети будут предоставлять в общественном транспорте как билет. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 тыс. детей.

Инициативу поддержал и глава Екатеринбурга, пообещав выполнить поручение Паслера к 1 сентября. Эту информацию Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе мэрии.

"Это даст возможность нашим юным, любознательным екатеринбуржцам свободно передвигаться по городу. Мы поручения, бесспорно, выполним с 1 сентября. Решение принято. Такого нет больше ни в одном городе страны", - заявил Орлов.

Напомним, что проезд в общественном транспорте для горожан становится все более выгодным. Начиная с 1 сентября, в Свердловской области увеличится скидка при оплате проезда через СБП. В настоящее время она составляет 4 рубля, однако уже со следующего месяца составит 9 рублей.