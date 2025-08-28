Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин стал фигурантом второго дела

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин попал под новое уголовное преследование. Следствие считает его виновным в краже 3,8 млн руб.

Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Гендина обвиняют в хищении в особо крупном размере – около 100 млн руб. Экс-чиновник вину не признает. Следствие считает, что Гендин, рассказывая потерпевшим о якобы имеющихся у него связях в Правительстве России и администрации президента, обманным путем получал деньги за выдачу разрешения правительства на строительные работы. Сейчас Гендин занимается предпринимательской деятельностью. В 80-90-х годах работал адвокатом и позже - прокурором в Москве.