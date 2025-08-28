В аэропорту Екатеринбурга увеличат число рейсов в Анталью

Рейсов из аэропорта Кольцово в турецкую Анталью станет больше.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Екатеринбурга, авиакомпания AZUR air в начале сентября введет два дополнительных рейса на турецкий курорт. Тем самым число полетов из Кольцово в Анталью увеличится до 13 в неделю.

Все дополнительные рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767-300. Они рассчитаны на 336 кресел в салоне экономического класса.

Ранее сообщалось, что этой осенью из Екатеринбурга запускают авиарейсы в самый северный эмират ОАЭ.