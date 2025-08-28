Мужчина, унесенный на бочке в Охотское море, найден мертвым

Мужчина, которого во вторник унесло на бочке с топливом в Охотское море, найден мертвым. Тело погибшего нашли на побережье жители Тугуро-Чемиканского района Хабаровского края, они передали его полиции, сообщили в МЧС. Поисковая операция завешена.

36-летнего местного жителя искали с вертолета Ми-8 и с земли два дня.

Вместе с двумя товарищами он переезжал на "КамАЗе" в брод устье реки Тыл (Тыль). В этот момент начался прилив, вода резко поднялась и затопила грузовик по самую крышу. Мужчина увидел, что из кузова уплывает бак с топливом и поплыл за ним, но вернуться не смог – его вместе с бочкой унесло в открытое море.