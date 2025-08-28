Президента Аргентины оппозиция закидала камнями во время предвыборного выступления

Кортеж президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями и бутылками демонстранты, протестующие против главы государства из-за коррупционного скандала, в который оказалась втянута его сестра.

Атака произошла, когда Милей проводил агитацию в предместье Буэнос-Айреса в рамках парламентской кампании. Позже пресс-служба президента сообщила, что в результате инцидента он не пострадал. Охрана увезла его с предвыборного митинга.

Милей приехал на митинг своих сторонников в городе Домас-де-Самора в кузове пикапа. Однако о мероприятии знали противники крайне правого президента, и они начали забрасывать его камнями. В автомобиле находилась и Карина Милей, сестра президента.

Карину Милей подозревают в возможном участии в коррупционной схеме с деньгами, выделенными для помощи инвалидам. Президент-либертарианец защищает свою родственницу, он назвал обвинения в ее адрес "ложью", а выдвинувших обвинения обещал засудить.

Скандал совпал с началом парламентской предвыборной кампании. Выборы должны состояться в октябре. Это станет первым серьезным испытанием поддержки Милея с тех пор, как он вступил в должность в декабре 2023 года, пообещав оживить экономику Аргентины. 54-летнему политику удалось снизить устойчиво высокую инфляцию и добиться профицита бюджета за счет значительных сокращений, в том числе расходов на людей с ограниченными возможностями.