В Европе могут ввести вторичные санкции против России

В странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России. Это может стать частью 19 пакета санкций.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене на текущей неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники Bloomberg.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ужесточением санкций против РФ, если встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время.

"На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции", - сказал Мерц.

Мерц сообщил, что ожидает проведение переговоров в течение двух недель.