СК начал проверку после исчезновения 8-летнего ребенка на Урале

На Среднем Урале продолжается розыск пропавшего мальчика. Свою проверку начал Следственный комитет.

Напомним, в Артемовском третий день ищут 8-летнего Тимофея. Ребенок ушел гулять 26 августа и не вернулся.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, организована проверка. Известно, что вечером того же дня, когда пропал ребенок, на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы.

Уже опрошен ряд местных жителей, истребован характеризующий материал в отношении ребенка и членов его семьи. Затопленный карьер обследуется с участием водолазов.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, розыском пропавшего ребенка занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

"По предварительным данным, мальчик пропал днем 26 августа, в последний раз его видели около 15 часов, когда он играл на участке перед домом по улице Загородной в городе Артемовском. Семья, в которой воспитывается ребенок, полная, благополучная, на учете в органах ПДН не состояла. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы. 26 августа в вечернее время родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц, и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сына. Работа по осмотру места происшествия, в том числе с участием водолазов, продолжается. О результатах поисковых мероприятий будет сообщено дополнительно", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, по данным на утро 28 августа ребенок все еще не найден. Поиски Тимофея продолжаются.