Стало известно, на сколько увеличится МРОТ в 2026 году

В России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года должен вырасти на 20%.

Как заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это выше уровня прогноза инфляции, и это будет выше уровня фактической инфляции. Таким образом, минимальный размер оплаты труда достигнет 27 тыс. руб.

Парламентарий указал, что увеличение МРОТ повлияет на зарплаты от 4 млн до 5 млн человек, сообщает ТАСС.

Законопроект об индексации МРОТ будет внесен кабмином в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку. В 2025 году МРОТ составляет 22 тыс. 440 руб до вычета НДФЛ.

Ранее стало известно, что в России могут увеличить МРОТ до 50 тыс. руб.