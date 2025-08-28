Количество звонков по телефонам выросло на треть после ограничений в мессенджерах

Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) привела к тому, что россияне стали чаще звонить друг другу по мобильным номерам.

По данным Минцифры, в августе рост голосового трафика в сетях сотовой связи составил 20–30%. Звонки через мессенджеры были популярны для тех, кто общался с абонентами в других городах или странах. До сих пор трафик мобильной голосовой связи в стране падал под давлением мессенджеров. За последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в мессенджерах, но и звонить через них даже внутри одного города.

С блокировкой голосовых вызовов в мессенджерах часть трафика вернулась в сотовые сети. Мобильные операторы отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь.

По словам экспертов, с увеличением трафика могут вырасти и расходы россиян на связь на 7%, а для активных пользователей междугородних звонков — до 500 руб. в месяц, сообщают "Известия".