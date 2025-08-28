Зеленский назвал дату переговоров с США

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram о предстоящих переговорах с командой американского президента Дональда Трампа.

Они состоятся 29 августа. Лидер Украины указал, что темой обсуждения станут гарантии безопасности. Возглавит делегацию страны руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее Зеленский планировал обсудить со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным. 24 августа Келлог находился с визитом в Киеве.