Си Цзиньпин отстранил от должности 20% генералов

Китайский лидер Си Цзиньпин отстранил от должности около 20% генералов, которых он назначил за время руководства страной.

Как сообщает Bloomberg, часть из отстраненных генералов находится под следствием, другие некоторое время не появлялись на публике. Это самая масштабная чистка высшего военного состава в КНР со времен Мао Цзэдуна.

Почти все случаи пришлись на третий срок правления - после октября 2022 года. В результате в Центральном военном совете Китая осталось всего четыре члена. Это минимальное количество за все время после правления Мао Цзэдуна. На момент, когда Си Цзиньпин стал главой Китая, их было семь.