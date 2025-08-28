Силуанов: Рост ВВП РФ по итогам 2025 года составит не менее 1,5%

Глава Минфина России Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабинета министров заявил, что рост ВВП по итогам года составит не менее 1,5%.

По его словам, министерство "очень плотно" взаимодействует с Центробанком РФ по вопросам формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики, бюджет готовится в соответствии с бюджетным правилом, сообщает пресс-служба Кремля. Сбалансированный бюджет будет основанием для регулятора по смягчению денежно-кредитной политики, что сделает более доступными кредитные ресурсы, и в результате больше ресурсов появится в отраслях экономики.

Это, как отметил министр, даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию в 2026 году. Бюджет России будет рассмотрен в кабмине в середине сентября, Минфин готовит предложения по его наполнению ресурсами.

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров заявил, что в 2025 году рост обрабатывающей промышленности может составить 2,5-3%, прогноз правительства с начала года не изменился, хотя к текущему моменту рост составил уже 4,2%, но в оставшееся до конца года время возможна "корректировка".