В Екатеринбурге власти обсудили работу в сфере межнациональных отношений

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов, проживающих в уральской столице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина рассказала об основных направлениях работы городских властей с национально-культурными объединениями.

Одно из них – реализация конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Екатеринбурга. В настоящее время экспертная комиссия занимается оценкой заявленных проектов участников конкурса этого года.

В рамках реализации плана "Екатеринбург – город активных граждан и общественного согласия" было проведено несколько масштабных мероприятий.

Одним из них стала торжественно-траурная церемония в День памяти и скорби на Широкореченском мемориале Екатеринбурга. Также представители национально-культурных объединений поздравили ветеранов войны с Днем Победы.

В рамках Месячника чистоты был проведен традиционный межнациональный субботник. Более 200 представителей национально-культурных объединений приводили в порядок территорию Основинского парка.

Также Екатерина Форукшина рассказала о развитии туристического направления. В частности, сегодня в уральской столице существует три национально-туристических маршрута: "Екатеринбург еврейский", "Екатеринбург татарский" и "Екатеринбург немецкий". Однако в скором времени появится еще один – "Многонациональный туристический маршрут", который будет действовать в двух форматах – пешем и автобусном. Проект разработан муниципалитетом совместно с Музеем Истории Екатеринбурга. Презентация маршрута запланирована на следующий год.

"Особенностью маршрута станет новая точка притяжения – арт-объекты, которые мы решили традиционно создать вместе с национально-культурными объединениями и гостями праздника Дня народов Среднего Урала. В прошлом году мы на нашем городском подворье расписали таблички с теплыми пожеланиями на разных языках, которые стали основой для арт-объекта. И в этом году мы будем демонстрировать результаты нашей работы в виде большого стола, который установят в центре города", – добавила Екатерина Форукшина.

Алексей Орлов поблагодарил участников встречи за работу по укреплению межнационального единства, а также по сохранению собственной самобытной культуры и традиционных ценностей.

"Особые слова благодарности хочется сказать всем национально-культурным объединениям и религиозным организациям, поддержавшим майские мероприятия и поздравившим в день 80-летия Победы наших дорогих ветеранов. Спасибо вам за неравнодушие и энергию, с которыми вы участвовали в мероприятиях празднования Дня города и областном празднике Сабантуй. Важная работа ведется вами и в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан уральской столицы", – резюмировал глава Екатеринбурга.