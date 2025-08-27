В Екатеринбурге власти обсудили работу в сфере межнациональных отношений

28 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге власти обсудили работу в сфере межнациональных отношений

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов, проживающих в уральской столице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина рассказала об основных направлениях работы городских властей с национально-культурными объединениями.

Одно из них – реализация конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Екатеринбурга. В настоящее время экспертная комиссия занимается оценкой заявленных проектов участников конкурса этого года.

В рамках реализации плана "Екатеринбург – город активных граждан и общественного согласия" было проведено несколько масштабных мероприятий.

Одним из них стала торжественно-траурная церемония в День памяти и скорби на Широкореченском мемориале Екатеринбурга. Также представители национально-культурных объединений поздравили ветеранов войны с Днем Победы.

В рамках Месячника чистоты был проведен традиционный межнациональный субботник. Более 200 представителей национально-культурных объединений приводили в порядок территорию Основинского парка.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Также Екатерина Форукшина рассказала о развитии туристического направления. В частности, сегодня в уральской столице существует три национально-туристических маршрута: "Екатеринбург еврейский", "Екатеринбург татарский" и "Екатеринбург немецкий". Однако в скором времени появится еще один – "Многонациональный туристический маршрут", который будет действовать в двух форматах – пешем и автобусном. Проект разработан муниципалитетом совместно с Музеем Истории Екатеринбурга. Презентация маршрута запланирована на следующий год.

"Особенностью маршрута станет новая точка притяжения – арт-объекты, которые мы решили традиционно создать вместе с национально-культурными объединениями и гостями праздника Дня народов Среднего Урала. В прошлом году мы на нашем городском подворье расписали таблички с теплыми пожеланиями на разных языках, которые стали основой для арт-объекта. И в этом году мы будем демонстрировать результаты нашей работы в виде большого стола, который установят в центре города", – добавила Екатерина Форукшина.

Алексей Орлов поблагодарил участников встречи за работу по укреплению межнационального единства, а также по сохранению собственной самобытной культуры и традиционных ценностей.

Алексей Орлов в детском лагере "Уральские самоцветы" в Верхней Сысерти(2025)|Фото: Накануне.RU

"Особые слова благодарности хочется сказать всем национально-культурным объединениям и религиозным организациям, поддержавшим майские мероприятия и поздравившим в день 80-летия Победы наших дорогих ветеранов. Спасибо вам за неравнодушие и энергию, с которыми вы участвовали в мероприятиях празднования Дня города и областном празднике Сабантуй. Важная работа ведется вами и в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан уральской столицы", – резюмировал глава Екатеринбурга.

Теги: межнациональные отношения, Алексей Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети