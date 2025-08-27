Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР "оккупацией"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью дубайскому телеканалу "Аль Арабия" назвал вхождение Азербайджана в состав СССР "оккупацией". По его словам, из-за вхождения страны в Советский Союз азербайджанская территория была разделена на две части.

"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: ''фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам''. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас", - цитирует Алиева "Коммерсант".

Об этом Алиев заговорил, когда объяснял необходимость создания так называемого Зангезурского коридора.

"В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур", - заявил президент Азербайджана.