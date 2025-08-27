Суд оставил без удовлетворения апелляцию на изъятие активов "Вектор Рейл"

Свердловский областной суд не стал менять решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга об изъятии активов группы "Вектор Рейл" на сумму свыше 242 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. Вся сумма будет переведена в доход государства.

Напомним, что еще в апреле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 30,1 млрд рублей с бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и его советника Алексея Тайчера. Как отмечает "Ъ-Урал", государству перешли 12 компаний, ответственные за железнодорожные грузоперевозки и лизинг, и входящие в группу "Вектор Рейл".

Сам Тайчер, по версии прокуратуры, с поддержкой Бабаева занимал руководящие должности и посты в РЖД и дочерних компаниях, что давало им неограниченное влияние на управление и доступ к конфиденциальной информации о деятельности, доходах и активах компаний. Часть важных соглашений и вовсе заключались в обход совета директоров ФГК, что, в результате, привело к дополнительным расходам предприятий. Сумму в 30,1 млрд рублей, принадлежащую компаниям, как считает прокуратура, Бабаев и Тайчер разделили между собой.