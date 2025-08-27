Инфляционные ожидания населения в августе выросли - ЦБ

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса в августе выросли, об этом свидетельствует опроса ООО "инФОМ", который лежит в основе мониторинга ЦБ.

"В августе медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте увеличилась до 13,5%. Инфляционные ожидания населения остаются повышенными по сравнению со значениями, наблюдавшимися в период низкой инфляции 2017 – 2019 годов. Медиана ожиданий на 5 лет возросла до 12,1%, наблюдаемая населением годовая инфляция – до 16,1%", - говорится в обзоре Центрального банка России.

"В августе несколько ухудшились значения обоих входящих в него субиндексов: оценки текущего состояния и ожидания участников опроса. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, возросла до 52,2%, но оставалась ниже среднего значения за период с начала 2016 года (53,9%)", - сообщили в ЦБ.

Что касается ценовых ожиданий бизнеса, то они повысились на фоне ускоренного роста издержек и увеличения оценок фактического и будущего спроса. Так, предприятия ожидают, что осенью отпускные цены у них вырастут на 3,7% в пересчете на год.

В итоге регулятор пока никакого смягчения ставки не обещает: "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году".