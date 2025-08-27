Суд в Москве оштрафовал Twitch и Pinterest

Таганский районный суд Москвы оштрафовал видеостриминговую платформу Twitch на 61 млн руб.

Компанию Twitch Interactive, Inc. Признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ), говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Также суд оштрафовал фотохостинг Pinterest по двум статьям (ст. 19.7.-10-4 КоАП и ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ) на 6 и 4 млн руб. соответственно.

Конкретные обстоятельства нарушений не сообщаются.