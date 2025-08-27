Роскомнадзор подал в суд на Telegram

Роскомнадзор подал в Арбитражный суд Москвы протокол на мессенджер Telegram. Администрацию сервиса обвиняют в нарушениях при работе с персональными данными, передает "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.

Роскомнадзор считает, что Telegram на выполнил требования об уточнении персональных данных, их блокировке или уничтожении.

Согласно ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ в случае первого нарушения ответчику грозит штраф до 90 тыс. руб., при повторном нарушении – до 500 тыс. руб. Дело будет рассматриваться в суде 15 октября.