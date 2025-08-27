Александр Моор принял участие в церемонии гашения почтовой марки серии "Города трудовой доблести"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в церемонии гашения почтовой марки серии "Города трудовой доблести". О мероприятии сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.

Акцию, организованную "Единой Россией", Моор провел вместе с секретарем Генерального совета партии Владимиром Якушевым. По телемосту на связи с Москвой было шесть городов. Гашение марки или нанесение штампа на нее – это символическое действие. Оно означает, что марка нашла свое место: она наклеена и уже стала историей.

На печати символическая надпись: "Город трудовой доблести". Этот штамп специально прибыл в Тюмень для церемонии.

"В юбилейный год Великой Победы важно вновь напомнить о вкладе тюменцев. В годы войны сюда было эвакуировано более двадцати предприятий. Уже через несколько месяцев заводы выпускали продукцию для фронта. Работали госпитали, принимались эвакуированные семьи, собирались средства на военную технику. Тюменцы жили под лозунгом "В труде – как в бою!" Участие в церемонии стало особенным моментом, ведь памятная марка – это дань уважения подвигу поколения победителей и знак признательности нашим землякам. Символ, который будет и дальше напоминать о том, что сила страны – в единстве фронта и тыла", - написал глава региона.