На Урале служба такси заплатит 450 тысяч за наезд на пешехода

На Среднем Урале суд взыскал со службы такси компенсацию за наезд на пешехода.

Читайте также: С новым законом таксисты еще больше ушли в тень

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в Новоуральске: водитель такси наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга и множественные переломы. Женщина больше месяца находилась в медучреждении, а после выписки была вынуждена принимать обезболивающие препараты.

Пострадавшая обратилась в Новоуральский городской суд с иском к ООО "Такси "Город" и виновнику ДТП о взыскании денег, убытков и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, но надлежащим ответчиком определил именно перевозчика. В итоге службу такси обязали выплатить свердловчанке 450 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.