Образование Свердловская область Челябинская область В России Хабаровский край Оренбургская область
Фото: Екатерина Киселёва

Благотворительный фонд РМК вручил школьные наборы тысячам первоклассников

Около 7 тысяч первоклассников получили школьные наборы от Благотворительного фонда РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, канцелярские принадлежности и ранцы вручили детям из четырех регионов России. Каждый год Благотворительный фонд РМК помогает собрать в школу тысячи детей из малоимущих и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами. В этом году наборы с канцелярскими принадлежностями получили более 5 тысяч первоклассников из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Еще более полутора тысяч детей получили новые рюкзаки.

(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

Во все наборы входят ручки, тетради, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага, краски и альбомы для рисования.

(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

"Первое сентября – это праздник, это белые рубашки, пышные банты и, конечно, улыбки ребят, которые вступают в новый для себя мир школы и знаний. И в этот день они не должны переживать о том, что у них чего-то нет! Пусть у них все будет: и красивые тетрадки, и яркие краски, и цветная бумага. В этот день мы желаем детям только радости! Пусть первый в их жизни учебный год будет интересным, полным открытий, новых знаний и отличных отметок!", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

Ежегодно развозить школьные наборы помогают активисты Волонтерского центра РМК. Заехали они и в многодетную семью Ивановых. В этом году из шести детей маме нужно собрать в школу сразу пятерых: ребята идут в первый, второй, четвертый, шестой и восьмой классы.

(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

"Чтобы собрать всех в школу, конечно, ушло много времени, да и для бюджета семьи это довольно большая нагрузка. И то, что ребятам вручили такие наборы, – это просто замечательно. Особенно для младших детей это целое событие – столько цветных предметов, столько всего интересного. Настоящий праздник!", - отметила многодетная мама Екатерина Иванова.

(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За все годы работы фонда поддержку получили более 400 тысяч человек.

Теги: наборы, первоклассники, школа, РМК


