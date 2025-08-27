Минфин подготовит проект бюджета на 2026 год к середине сентября

Минфин представит на рассмотрение в правительство проект бюджета на 2026 год в середине сентября, сообщил глава министерства Антон Силуанов на совещании у главы государства.

"Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, с тем чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами. В настоящее время идет очень активная работа с ведомствами. Так что все задачи выполним с точки зрения финансового обеспечения", - сообщил Силуанов.