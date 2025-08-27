ФАС выявила картельный сговор при установке флагштока за 30 млн в Нижнем Тагиле

ФАС выявила сговор при установке 50-метрового флагштока с триколором в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба свердловского управления ФАС, в сговор вступили МКУ "Служба заказчика городского хозяйства", МБУ "Тагилгражданпроект" и АО "Тагилдорстрой", что привело к нарушению антимонопольного законодательства. Якобы "Тагилдорстрой" участвовал в подготовительных совещаниях, знал все условия будущего заказа и даже за два месяца до аукциона купил флагшток. На работы же и благоустройство, согласно контракту, отводилось всего четыре недели.

ФАС уверена, что из 30 млн рублей, которые предполагалось потратить на исполнение заказа, реальная сумма, которая была потрачена на работы, составила порядка 5 млн, а 24,98 млн составил доход компании от картельного сговора.

Напомним, что стоимость флагштока вызвала возмущение даже у патриотических блогеров, которые отмечали, что на эти деньги можно было бы закупить оборудование для российских бойцов. Год назад в День города дорогостоящий флагшток повредил повредил ветер, конструкцию пришлось ремонтировать.