Поиски мужчины, унесенного на бочке в Охотское море, продолжат завтра

В Хабаровском крае авиация на сегодня свернула операцию по поиску мужчины, унесенного в Охотское море на топливном баке. В регионе уже стемнело, завтра утром поиски продолжатся "с учетом погодных условий", сообщили в МЧС. За сегодня вертолет Ми-8 успел обследовать 15 квадратных километров акватории и берега между Магаданом и Чумиканом.

Между тем, Telegram-каналы сообщают подробности о пропавшем. По данным "112", в море унесло 36-летнего Виталия Сафронова из села Тором. Он с двумя товарищами поехали через устье реки Тыл (Тыль), что впадает в Охотское море недалеко от поселка Чумикан. В момент переправы начался резкий прилив с сильным подъемом воды. Грузовик "КамАЗ", на котором друзья пытались пересечь реку, зало по самую крышу. Сафронов увидел, как из кузова машины уплывает топливный бак, бросился за ним в воду и проплыл около 15 метров, в надежде вернуть бочонок в машину. Он смог забраться на емкость, но вернуться уже не было возможности, через какое-то время товарищи перестали слышать его голос – мужчину унесло в море.