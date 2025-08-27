Песков отказался комментировать слова Лукашенко о возможной атаке по Киеву "Орешником"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об обсуждении возможной атаки ракетным комплексом "Орешник" по Киеву.

"Высказывания Александра Григорьевича оставил бы без комментариев", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского. Кто именно предлагал нанести удар, не уточнялось.

В июле Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. Он напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом России.