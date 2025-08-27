Сотни жителей Газы погибли от голода

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о регистрации за сутки 10 случаев смерти от голода и недоедания. В числе умерших – двое детей.

Общее число жертв голода и недоедания возросло до 313 человек, из которых 119 – дети, сообщает министерство в своём telegram-канале.

Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода. В заявлении, которое опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, говорится, что более полумиллиона человек в секторе Газа "оказались в ловушке голода". Прогнозируется, что к концу сентября более 640 тыс. человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия.