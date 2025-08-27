ЦБ обязал банки сообщать причины блокировки карт

Клиентам банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к обслуживанию через интернет, нужно сообщать, по какой причине это было сделано и что нужно для восстановления обслуживания. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить проблему, так как банки не раскрывают причины своих действий. Но ЦБ в своем письме обратил внимание, что банки должны предоставлять клиентам полную информацию, включая и то, чтó нужно для снятия ограничений.

В настоящее время фиксируются случаи, когда банк, ссылаясь на законы о противодействии мошенническим операциям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не имеет оснований для этих двойных ограничений. Такую практику следует прекратить. ЦБ собирается следить за соблюдением своих рекомендаций.