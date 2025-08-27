27 Августа 2025
Образование Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В Екатеринбурге открылась школа тифлокомментирования для помощи незрячим и слабовидящим

Сегодня в Екатеринбурге открылась школа тифлокомментирования - направление, которое лаконично описывает визуальную информацию для слабовидящих и незрячих. Как сообщает пресс-служба мэрии, пройти школу можно как в заочном, так и очном формате. Участники последней получат удостоверения о повышении квалификации.

Участниками VII Летней Международной школы "Тифло.Комм" стали уже 160 специалистов тифлокомментирования из 40 регионов России, Великобритании, Германии, Казахстана и Китая. Целью обучения является популяризация специальности как важного инструмента инклюзии, а также обмен оптом, успешными практиками и формирование профессионального сообщества, которое подарит людям равный доступ к культуре вне зависимости от их особенностей.

Стоит отметить, что в марте текущего года был введен соответствующий профессиональный стандарт, где "тифлокомментатор" является официальной специальностью. В Свердловской же области на сегодняшний день работает три профессиональных тифлокомментатора и несколько волонтеров. Они также являются участниками проекта и в течение двух дней будут набираться опыта у ведущих экспертов в области инклюзии, представителей НКО, учреждений культуры, образования и социальной политики.

Организаторами выступили минкультуры региона, областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих им. Мамина-Сибиряка, а также Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" при поддержке Российской библиотечной ассоциации и Института "Реакомп". В программе "Тифло.Комм" предусмотрены пленарные заседания, мастер-классы, лекции, круглые столы, презентация программного обеспечения для автоматизированного тифлокомментирования, а также показы фильмов и спектаклей с тифлокомментированием.

Присоединиться к обучению можно онлайн. Трансляция ведется в официальной группе Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Мамина-Сибиряка.

Теги: Екатеринбург, тифлокомментирование, школа


