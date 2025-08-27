В Австрии беженцы из Украины могут потерять пособия на детей

В Австрии одна из реформ коснётся детей беженцев из Украины. Они могут потерять деньги.

Текущие правила выплат украинским беженцам пособия на детей продолжат действовать до 31 октября. Новые критерии "будут разработаны в ближайшее время". Власти намерены увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу.

При принятии решения о выплатах "учтут индивидуальные жизненные обстоятельства", среди которых – "необходимость заботы об очень маленьких детях", приводит ТАСС мнение министра по делам молодёжи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудии Плакольм.