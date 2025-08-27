Омбудсмен вступилась за женщину, которой грозит срок за комментарий в адрес главы Минсельхоза

27 Августа 2025
В России Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Омбудсмен вступилась за женщину, которой грозит срок за комментарий в адрес главы Минсельхоза

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (на фото) вступилась за жительницу удмуртской Можги Евгению Рогозину, которую обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета. Омбудсмен навестила обвиняемую и высказала свое мнение относительно действий правоохранителей, задействованных в этой истории.

Напомним, что в ноябре прошлого года Рогозина оставила под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут фразу "Сжечь ведьму". В посте содержалась информация о связи роста цен на масло и роста доходов населения, на что обвиняемая отреагировала крайне эмоционально.

Накануне Татьяна Мерзлякова навестила Рогозину в СИЗО и поговорила с ней.

"Мы долго общались с Евгенией. Сразу скажу, что в моей деятельности встречалось много людей, обвиняемых по разным статьям, в том числе и по террористическим, – ничего общего с ними она не имеет. Евгения очень глубоко переживает за свой поступок: она попросила меня передать ее письмо в адрес министра, пост которого она прокомментировала. С ее точки зрения, абсолютно эмоционально. Возможно, она не обратила бы внимания на высказывание министра, если бы не считала Можгу столицей русского сыра, молока и сливочного масла", – передает слова омбудсмена Telegram-канал совета по правам человека.

Также у Татьяны Мерзляковой появилось много серьезных вопросов к правоохранительным органам. Ей показалось странным, что оперативники заметили комментарий только в феврале 2025 года, хотя он был написан в ноябре 2024-го. Более того, непонятно, зачем 38-летнюю мать двоих детей приехали задерживать сразу семь человек.

"Я думаю, что нашему силовому блоку есть, чем заняться кроме этого. Письмо Евгении я привезу на ближайшее заседание СПЧ, и мы решим, что делать дальше. Я ситуацию с контроля снимать не собираюсь, буду навещать Евгению. Она убежденная сторонница нашего президента, но уже сейчас к ней пытаются прорваться некоторые сомнительные защитники, которые хотят приравнять ее к политзаключенной. Евгения очень просит оградить ее от них, и этим я тоже буду заниматься. Надеюсь, что суд во всем разберется", - отметила Мерзлякова.

Теги: Мерзлякова, Рогозина, Лут, Можга, призыв


