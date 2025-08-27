Омбудсмен вступилась за женщину, которой грозит срок за комментарий в адрес главы Минсельхоза

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (на фото) вступилась за жительницу удмуртской Можги Евгению Рогозину, которую обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета. Омбудсмен навестила обвиняемую и высказала свое мнение относительно действий правоохранителей, задействованных в этой истории.

Напомним, что в ноябре прошлого года Рогозина оставила под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут фразу "Сжечь ведьму". В посте содержалась информация о связи роста цен на масло и роста доходов населения, на что обвиняемая отреагировала крайне эмоционально.

Накануне Татьяна Мерзлякова навестила Рогозину в СИЗО и поговорила с ней.

"Мы долго общались с Евгенией. Сразу скажу, что в моей деятельности встречалось много людей, обвиняемых по разным статьям, в том числе и по террористическим, – ничего общего с ними она не имеет. Евгения очень глубоко переживает за свой поступок: она попросила меня передать ее письмо в адрес министра, пост которого она прокомментировала. С ее точки зрения, абсолютно эмоционально. Возможно, она не обратила бы внимания на высказывание министра, если бы не считала Можгу столицей русского сыра, молока и сливочного масла", – передает слова омбудсмена Telegram-канал совета по правам человека.

Также у Татьяны Мерзляковой появилось много серьезных вопросов к правоохранительным органам. Ей показалось странным, что оперативники заметили комментарий только в феврале 2025 года, хотя он был написан в ноябре 2024-го. Более того, непонятно, зачем 38-летнюю мать двоих детей приехали задерживать сразу семь человек.

"Я думаю, что нашему силовому блоку есть, чем заняться кроме этого. Письмо Евгении я привезу на ближайшее заседание СПЧ, и мы решим, что делать дальше. Я ситуацию с контроля снимать не собираюсь, буду навещать Евгению. Она убежденная сторонница нашего президента, но уже сейчас к ней пытаются прорваться некоторые сомнительные защитники, которые хотят приравнять ее к политзаключенной. Евгения очень просит оградить ее от них, и этим я тоже буду заниматься. Надеюсь, что суд во всем разберется", - отметила Мерзлякова.