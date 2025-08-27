ФАС возбудила дела из-за цен на продукты и воду в аэропортах Москвы и Сургута

Антимонопольная служба выявила "установление монопольно высоких цен" на продукты и воду в магазинах и вендинговых автоматах аэропортов Шереметьево и Сургута.

"Признаки нарушения зафиксировали в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн человек в год", - сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Так, "признаки необоснованно завышенных цен на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах" в Шереметьево выявили у ООО "Мир Вендинга". По данным ФАС, компания занимает доминирующее положение в столичном аэропорту.

В сургутском аэропорту недовольство антимонопольщиков вызвали цены на бутилированную питьевую воду, продаваемую в стерильной зоне.

"Территориальные органы службы возбудили в отношении компаний дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары. В случае подтверждения фактов нарушений организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - отметили в ФАС.

Проверить ценообразование в аэропортах России ранее призывали в правительстве, а также в Госдуме – жалобы от пассажиров стали поступать во время недавних транспортных коллапсов на фоне атак беспилотников, когда люди часами и даже сутками вынуждены были ждать задержанных рейсов.