Трамп убедил Орбана отказаться от вето на вступление Украины в Евросоюз – Politico

Президент США Дональд Трамп преуспел в убеждении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в необходимости снять вето с вступления Украины в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. По их мнению, тупиковая на сегодняшний день ситуация по позиции Венгрии может разрешиться в течении нескольких месяцев, Вашингтон продолжит оказывать на Будапешт давление.

Орбан ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС. "Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС", - заявлял венгерский премьер в мае 2025 года.

В 2023 году президент Росси Владимир Путин заявлял, что Москва не будет противиться вступлению Украины в Евросоюз, при этом не допустит вступления Украины в НАТО: "Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда".