В Тюмени будут судить мужчин, напавших на врача в больнице

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве в медицинском учреждении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых тюменцев. Они обвиняются по ч. 2 ст 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц).

Напомним, ночью, в День медработника, обвиняемые напали на врача-травматолога-ортопеда хирургического отделения. Инцидент произошел в помещении приемного отделения ОКБ №2.

Предположительно, у них были претензии к конкретному медику, к нему и прошли, оторвали от приема пациента. По словам одного из очевидцев, они требовали принять их товарища без очереди. Некоторое время разговаривали на повышенных тонах, потом внезапно один из непрошенных посетителей начал избивать медработника. К нему присоединились остальные.

Пострадавший получил травмы, агрессоры скрылись, но позже были задержаны. Судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.