В Тобольске открыто творческое пространство для ветеранов СВО и членов их семей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проект "Теплое место" реализуется агентством креативных индустрий "Артмикс" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. С августа 2025 года по февраль 2026 года на базе Контактного музея мамонтовой эры для участников проекта будут проходить бесплатные мероприятия: мастер-классы по лепке из глины, занятия по резьбе по кости, настольные игры, чаепития, игровые тренинги.

Проект будет способствовать развитию творческого потенциала и укреплению отношений между ветеранами и членами их семей.

Ранее Александр Моор сообщил, что по итогам конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций, будет поддержано 110 проектов. Общая сумма грантов более 107 млн рублей.

В этом году конкурс был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. В итоге наибольшее количество проектов поддержано в направлениях, связанных с сохранением исторической памяти, поддержкой и сопровождением участников СВО и их семей.

"Год от года расширяется география победителей, в этот раз они представляют сразу 14 муниципалитетов нашего региона (полный список здесь). К тому же в команды включены ветераны боевых действий. Работа над проектами поможет им быстрее вернуться к мирной жизни. Социально ориентированные НКО – важный инструмент нашей социальной политики. Общественники дополняют систему государственных гарантий. Как надежные партнеры они оперативно реагируют на сложные ситуации. За что им большое спасибо", - комментировал итоги Моор.