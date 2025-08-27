Житель Волгограда якобы готовил модуль навигации для ударных беспилотников ВСУ

35-летний житель Волгограда попал под следствие. Его подозревают в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины.

В 2019-22 гг. будущий предполагаемый злоумышленник жил в Львовской области Украины. После окончания срока действия разрешения на временное пребывание перестал отмечаться в органах по вопросам миграции. Из-за этого он попал в поле зрения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и был завербован ради совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) взамен на получение украинского гражданства.

Его обучили в Киеве. После занятий он прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой. Следуя указанию кураторов из СБУ, злоумышленник отправился в Саратовскую область для подготовки теракта на одном из военных объектов региона. Для этого россиянин арендовал жильё вблизи военного аэродрома в Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников ВСУ с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации.

Злоумышленник под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по Саратову, планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.