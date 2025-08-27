Штат Rutube сокращают из-за объединения хостинга с другими сервисами "Газпром-медиа"

Видеохостинг Rutube проводит сокращения штата из-за планов "Газпром-медиа" (в него входит Rutube) объединить часть активов, связанных с видео: речь идет о видеохостинге, онлайн-кинотеатре Premier и приложения коротких вертикальных видео Yappy, пишет Frank Media.

Сотрудники видеохостинга рассказывают, что оптимизацию штата проводят "в кратчайшие сроки": во всех объединяемых в единую платформу компаниях есть дублирующие должности, в новом проекте не все они будут нужны.

В "Газпром-медиа" заявили, что рассматривают разные варианты "реструктуризации и оптимизации функционала команд" из-за планирующегося объединения нескольких сервисов.

Ранее глава холдинга Александр Жаров заявлял, что новая платформа под брендом Rutube заработает в 2026 году.