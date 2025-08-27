Сеть "Лента" может купить гипермаркеты "О'кей" - СМИ

Торговая сеть "Лента" может приобрести гипермаркеты "О'кей", пока переговоры находятся на стадии необязывающего предложения, когда участники сделки договариваются об условиях, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.

Сеть "Лента" принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова. Управляет 268 гипермаркетами, 353 супермаркетами, также в сети 3400 магазинов формата "у дома" и 1798 дискаунт-магазинов непродовольственных товаров.

Материнская компания "О'кей Групп" зарегистрирована в Люксембурге. В сеть в России входит 301 магазин – 77 гипермаркетов "О'кей" и 224 дискаунт-магазина "ДА!".

В 2024 году совет директоров принял решение продать сеть гипермаркетов "О'кей" местному менеджменту компании, дискаунтеры останутся под контролем группы. Сделка пока затягивается из-за отсутствия решения правительственной комиссии.

Аналитики отмечают, что интерес управляющего холдинга Мордашова к "О'кей" наблюдается уже много лет, "Севергрупп" активно ведет себя как участник сделок по поглощению в ритейле.

Ранее сообщалось, что "Лента" может рассмотреть возможность приобретения гипермаркетов у "Магнита".

Представители сторон возможной сделки пока не комментируют ситуацию.